وزارة الدفاع الصينية تعلن مواصلة المناورات العسكرية بمحيط مضيق تايوان

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم، عن مواصلة المناورات العسكرية بمحيط مضيق تايوان

وقالت الوزارة إن الجانب الأمريكي هو من تسبب بالوضع المتوتر في مضيق تايوان، معلنة تمسك الصين بتعليق المباحثات العسكرية مع أمريكا احتجاجًا على زيارة بيلوسي لتايوان.

وكانت السلطات في الصين أعلنت، أمس الأحد، انتهاء أوسع مناورات عسكرية تنفّذها حول جزيرة تايوان، وذلك ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الصينية، أن أوسع مناورات عسكرية في تاريخ الجيش الصيني، تنتهي الأحد، بعدما حَشدت لها طائرات وسفنًا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.

وأضافت أنه يفترض أن تنتهي هذه التدريبات عند ظهر الأحد، حتّى في حال أعلنت الصين أنها ستنظم مناورات جديدة بـ”الذخيرة الحيّة” حتى الخامس عشر من أغسطس في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

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