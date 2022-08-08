الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ما حكم صيام يوم عاشوراء بنية القضاء؟ “الخثلان” يُجيب
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ما حكم صيام يوم عاشوراء بنية القضاء؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم صيام يوم عاشوراء بنية القضاء؟ “الخثلان” يُجيب
٠٨:٢٤:٥٦ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه لا بأس في صيام عاشوراء بنية القضاء.

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في “تويتر”، أن من يصوم يوم عاشوراء يجمع بين فضيلتين، بين فضيلة القضاء والمبادرة إلى إبراء ذمته، وبين فضيلة صيام عاشوراء، لأنه استوعب هذا الزمن الفاضل بالصيام.

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وأضاف أن من صام عاشوراء بنية القضاء، هذا أولى من أن يصوم عاشوراء ويؤخر القضاء؛ لأنه لا يضمن أن يعيش حتى يقضي ما عليه، فالإنسان لا يدري متى يفاجئه الأجل، وربما فاجأه الأجل من قبل أن يتمكن من القضاء، فيكون قد قصر وأخل بأمر واجب عليه مع قدرته على الإتيان به.

وأشار إلى أنه ليس من الحكمة أن الإنسان يقدم النافلة على الأمر الواجب، لأن الأمر الواجب تعلق في ذمته، وحينئذ فعليه أن يبادر بأداء الواجب، ولذلك من كان عليه صيام قضاء فينبغي له أن يجعل ذلك في يوم عاشوراء وهو بذلك ينال الفضيلتين.

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