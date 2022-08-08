الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
التعليم⁩ تسند تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي لـ “المعلمات”
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التعليم⁩ تسند تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي لـ “المعلمات”

التعليم⁩ تسند تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي لـ “المعلمات”
٠٧:٤٩:٣٧ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قررت وزارة التعليم إسناد تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والأجنبية بمحافظة جدة إلى المعلمات، وذلك بدءًا من العام الدراسي القادم 1444هـ.

جاء ذلك في تعميم عاجل بعثته الوزارة خصيصًا إلى إدارة تعليم جدة، حيث أوضحت فيه أن هذا السماح يأتي عطفًا على ما حققه تطبيق إسناد تدريس الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الابتدائي في مدارس البنات الأهلية والأجنبية إلى المعلمات من نجاح، ولرغبة الوزارة كذلك في الاستمرار في إيجاد بيئات محفزة للتعليم والتعلم ودعمًا للاستثمار في قطاع التعليم العام الأهلي.

وبحسب مصادر مطلعة لــ«عكاظ»، أوضحت أن هذا القرار خاص بمحافظة جدة والمدارس الأهلية فيها فقط مما يسير إلى أنه في طور التجربة وقد يتم تعميمه على كافة مناطق المملكة في وقت لاحق.

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كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أكدت أن اختبارات الكفايات الرقمية تعقد طوال العام.

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها “العناية بالمستفيدين”، في “تويتر”، ردًا على سؤال مغرد استفسر بشأن مود اختبار الكفايات.

وأجابت الهيئة، بقولها “إن الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة”.

وفي وقت سابق، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب الأهداف والفوائد من دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP.

وقالت هيئة تقويم التعليم، عبر حساب “العناية بالمستفيدين، إن فوائد مزايا دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP تشمل ما يلي:

1- التقديم على أقسام اللغة الإنجليزية.

2- الالتحاق ببرامج لغة إنجليزية تتناسب مع مستوى الطالب.

3- الإعفاء من مقررات لغة إنجليزية في برنامج دراسي.

4- متطلب للتقديم على برنامج دراسات عليا.

5- الالتحاق ببعض الكليات العسكرية.

6- لتطوير معلمي اللغة الإنجليزية الراغبين في الحصول على شهادة.

7- لتطوير الراغبين في الالتحاق ببعض الوظائف التي تتطلب إجازة اللغة الإنجليزية.

الكلمات الدلالية:
التعليم الصف الرابع الابتدائي العام الدراسي 1444 المعلمات

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