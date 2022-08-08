أول سفينة شحن ترسو في أوكرانيا بعد الاتفاق مع روسيا

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قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، على تطبيق “تليجرام”، إن: “السفينة الضخمة فولمار إس وصلت إلى ميناء تشورنومورسك، وهي جاهزة للتحميل”.

وتعد “فولمار إس” هي أول سفينة شحن ترسو في أوكرانيا، منذ التوصل لاتفاق ينهي الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية، فيما ينظر إلى استئناف الأنشطة وعمليات تسليم الحبوب المرتبة بها أنه خطوة مهمة لتحقيق استقرار أسعار الأغذية على مستوى العالم.

وغادرت 8 سفن شحن أوكرانيا منذ أن أنهى اتفاق، تم التوقيع عليه، حصارًا للموانئ مرتبطًا بالحرب الدائرة هناك، وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي، تعهدت أوكرانيا بإرشاد السفن عبر المياه الملغمة، ووعدت روسيا بعدم استهدافها.

وبوصول السفينة “فولمار إس”، التي تبحر رافعة علم دولة باربادوس، بات لممر الحبوب الآن مدخل ومخرج، حسبما قال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير أوكراني، أن قافلة جديدة من 5 سفن غادرت موانئ البلاد، تحمل 170 ألف طن من الحبوب.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، أنه تم السماح لأربع سفن محملة بالحبوب الأوكرانية بالمغادرة من تشيرنومورسك وأوديسا.

يذكر أنه جرى توقيع اتقاف بين روسيا وأوكرانيا برعاية أممية، في 22 من يوليو الماضي، بشأن مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية.