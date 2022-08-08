خدمة اليوم.. 8 خطوات لإعادة جدولة المواعيد الطبية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إعادة جدولة المواعيد الطبية، حيث أوضحت وزارة الصحة أن الخدمة توفر إمكانية إعادة جدولة المواعيد للمستفيد وللأفراد التابعين له في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المحول إليها، من خلال الموقع الإلكتروني لنظام موعد، بالإضافة إلى تطبيق “موعد” المتوفر من خلال المتاجر الإلكترونية، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

2 – ادخل على صفحة دليل الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختر خدمات الأفراد.

3 – اضغط على خدمة موعد.

4 – سجل الدخول على الخدمة باستخدام كلمة السر واسم المستخدم.

5 – ابحث عن الموعد المطلوب.

6 – اضغط على زر “تعديل الموعد”.

7 – اختر الموعد الجديد، ثم اضغط على زر “تعديل الموعد” لتأكيد الحجز.

8 – تصلك رسالة تأكيدية بالموعد الجديد.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 07:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 02:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “011 212 5555 – 937 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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