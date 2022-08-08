“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان.

وأوضح أن هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار، يستمر على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأضاف أن الفرصة لا زالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

كما توقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 38 كيلو متر في الساعة على الأجزاء الشمالية وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 38 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر الى متر ين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.