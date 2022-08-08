اتفاق الهدنة في غزة يدخل حيز التنفيذ.. وترحيب أمريكي

تواصل – فريق التحرير:

دخل اتفاق الهدنة في قطاع غزة، حيز التنفيذ بوساطة مصرية، ابتداء من الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد، بتوقيت القدس، وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد، محمد الهندي، في بيان: “تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة، بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين باسم السعدي وخليل عواودة”.

بايدن يرحب

وفي سياق متصل، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار وقف إطلاق النار بين الطرفين، حيث قال: ” أرحب بالإعلان الليلة عن وقف إطلاق النار”.

ووجه بايدن، الإثنين، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على لعب دور مركزي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين “إسرائيل”، وحركة “الجهاد”، في قطاع غزة.

وقال بايدن، في بيان، إن الولايات المتحدة عملت خلال الـ 72 ساعة الماضية، مع مسؤولين من المنطقة لتشجيع حل سريع للصراع.

43 شهيدًا في 3 أيام

وكان عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة مع دخول العدوان يومه الثالث على التوالي، حيث سجل 43 شهيدًٍا وأكثر من 275 جريحًٍا.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة لما اقترفته قوات الاحتلال الصهيوني من مجزرتين؛ الأولى في مخيم جباليا والتي نجم عنها سبعة شهداء، منهم أربعة أطفال، والثانية في رفح وأسفرت عن استشهاد سبعة من بينهم طفل وامرأتين، إحداهما استشهدت مع ابنها.