الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد» تتوقع استمرار الأمطار الرعدية على مكة المكرمة حتى هذا الموعد
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محليات

«الأرصاد» تتوقع استمرار الأمطار الرعدية على مكة المكرمة حتى هذا الموعد

«الأرصاد» تتوقع استمرار الأمطار الرعدية على مكة المكرمة حتى هذا الموعد
٠٣:١٠:٥٠ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الأمطار الرعدية مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة كل من منطقة مكة المكرمة – أضم ـ بني يزيد ـ قيا ـ ميسان.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله في الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين.

الكلمات الدلالية:
أضم بني أمطار رعدية طقس المملكة مكة المكرمة

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