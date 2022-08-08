للعمل في الرياض.. وظائف شاغرة بـ «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفّر وظائف شاغرة لحمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مدير إدارة عمليات الأعمال

ـ أخصائي قانوني

ـ أخصائي ذكاء الأعمال

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 7 أغسطس 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا).