الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
للعمل في الرياض.. وظائف شاغرة بـ «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»
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فرص

للعمل في الرياض.. وظائف شاغرة بـ «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»

للعمل في الرياض.. وظائف شاغرة بـ «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»
٠٣:٠١:٠١ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفّر وظائف شاغرة لحمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مدير إدارة عمليات الأعمال

ـ أخصائي قانوني

ـ أخصائي ذكاء الأعمال

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 7 أغسطس 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا).

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أخصائي قانوني العملفي الرياض المشتركات الحكومية هيئةالمحتوى

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