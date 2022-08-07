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تعرف على موعد انطلاق «معرض الرياض الدولي للكتاب»
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تعرف على موعد انطلاق «معرض الرياض الدولي للكتاب»

تعرف على موعد انطلاق «معرض الرياض الدولي للكتاب»
٠٢:٤٨:٤٤ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب بمشيئة الله في 29 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 8 أكتوبر؛ بتنظيم من وزارة الثقافة.

ويتضمن برنامج المعرض العديد من الفعاليات الثقافية النوعية، والمنصات الحوارية، والمحاضرات التفاعلية، وورش العمل التي تغطي مجالات الفن، والقراءة، والكتابة والنشر، وصناعة الكتاب، والترجمة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الدكتور محمد علوان، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، قوله: إن “المعرض له إسهامات عميقة في المشهد الأدبي، ودور بارز في نهضة الأدب والثقافة والعلوم والفنون بالمملكة”، واصفاً إياه بالجسر الثقافي لفهم الآخر.

وأشار علوان إلى أن المعرض يعد ثاني المعارض بعد المدينة المنورة التي تأتي ضمن مبادرة «معارض الكتاب» لهذا العام، والتي ستختتم بثالث في جدة نهاية 2022 بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
الرياض الدولي فهم الآخر محمد علوان معرض الكتاب وزارة الثقافة

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