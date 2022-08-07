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شاهد.. عواصف رعدية على الرايس جنوب ينبع
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محليات

شاهد.. عواصف رعدية على الرايس جنوب ينبع

شاهد.. عواصف رعدية على الرايس جنوب ينبع
٠٢:٥٣:٢٤ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التقلبات الجوية على الرايس جنوب ينبع، مساء أمس الأحد، تمثلت في عواصف وبروق أضاءت سماء المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة،وعسير، جازان.

كذلك توقعت المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

الكلمات الدلالية:
الرايس برق عواصف ينبع

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