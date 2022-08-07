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4 مشروبات تحمي عظامك من الشيخوخة
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صحة

4 مشروبات تحمي عظامك من الشيخوخة

4 مشروبات تحمي عظامك من الشيخوخة
٠٢:٤٣:٣٩ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

مع تقدم العمر يصبح بناء العظام أكثر صعوبة، مما قد يؤدي إلى حالة ضعف عام في العظام؛ لكن الخبر السار هو وجود طرق لتقوية العظام وإبطاء شيخوختها.

ولما نأكله ونشربه عاملا رئيسيا في صحة العظام، والذي يتضمن دمج المزيد من المعادن الصحية للعظام في نظامنا الغذائي.

1 ـ الحليب

يعتبر طريقة جيدة لإيصال العناصر الغذائية المهمة إلى عظامك، والحليب المدعم هو حليب البقر الذي يحتوي على فيتامينات ومعادن إضافية.

2 ـ الخضار الورقي

السبانخ هي خضرة ورقية جيدة بشكل خاص؛ فتحتوي السبانخ على كمية عالية من الأوكسالات وهو مركب طبيعي يرتبط بالكالسيوم، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

وكبديل للسبانخ، هناك خضرة مورقة أخرى يجب التفكير في إضافتها إلى نظامك الغذائي وهي اللفت.

يحتوي نصف كوب (100 مغم) من اللفت على 254 مغم من الكالسيوم، أو 10 في المئة من احتياجك اليومي، مما يجعله مصدرا ممتازا آخر للكالسيوم وهو أيضا صديق للعصائر.

3 ـ عصير الخوخ والفواكه

الخوخ هو أحد الفواكه المفيدة بشكل خاص لتحسين صحة العظام؛ أفادت دراسة نشرها برنامج علم وظائف الأعضاء التكاملي والطب الحيوي وأقسام علوم التغذية وعلم الحركة في جامعة ولاية بنسلفانيا، فإن تناول ما يقرب من 6 إلى 12 حبات من الخوخ يومياً قد يساعد في تقليل اضطرابات الالتهاب.

4 ـ الحليب مع العصير

إضافة نوع من منتجات الألبان إلى العصير الخاص بك هو طريقة رائعة لمساعدة العظام على البقاء بصحة جيدة؛ أفادت مجلة Nutrition Today بأن البروتين يشكل حوالي 50% من حجم العظام وحوالي ثلث كتلة العظام.

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الحليب الخبر السار الخضار الورقي تغذية العظام عصير الخوخ

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