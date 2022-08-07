شرط غريب وغير متوقع.. منتجع في جزر المالديف يطلب موظفاً بمزايا عديدة

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أعلن منتجع في جزر المالديف عن توفر وظيفة بعنوان “بائع كتب”، ولكن بشرط أن يكون يعمل المتقدم لهذه الوظيفة “حافي القدمين، وبعقد عامٍ كامل.

ويعتبر هذا العرض مغرياً للكثيرين، حيث تبلغ تكلفة الإقامة في الجزر 365000 دولارا أستراليا لليلة الواحدة، ونشر منتجع Soneva Fushi طلب توظيف ناشط ومتابع على وسائل التواصل الاجتماعي ليعمل في إدارة مكتبته لمدة عام ابتداءً من أكتوبر القادم، واشترط المنتجع على المتقدمين مؤهلاً غريباً هو أن يكون “حافي القديم” دائماً.

ووفقا لموقع TimeOut سيقدّم المنتج للموظف المستقبلي 750دولاراً شهرياً، إضافة إلى إقامة مجانية في فيلا تسجّل باسمه طوال مدة إقامته، بحسب موقع “أستراليا بالعربي”.

كذلك يُشترط على المقبولين أيضاً إجادة اللغة الإنجليزية لفظاً وكتابة، ووجود خبرة في بيع الكتب، وشغف قوي بالقراءة وخصوصاً الأدب.

وتتمثل مهام الموظف بإدارة مبيعات المكتبة وتحسين تجربة زوارها وإعطائهم دروساً في الكتابة الإبداعية، وكما على المرشح أيضاً أن يكون متابعاً لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيكون مسؤولاً عن صفحات المكتبة على هذه المواقع.