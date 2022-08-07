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قصة 6 آلاف دولار أنقذت منصة تويتر من الاختراق
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تواصل لايت

قصة 6 آلاف دولار أنقذت منصة تويتر من الاختراق

قصة 6 آلاف دولار أنقذت منصة تويتر من الاختراق
٠٢:٠٨:١١ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بعدما أرّقتها لشهور، أعلن عملاق التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إصلاح ثغرة أمنية سمحت للقراصنة بتهديد حسابات نحو 5.4 ملايين شخص.

وأكد شركة “تويتر” إنه تم إصلاح الثغرة على يد باحث متخصص في أمن المعلومات حصل على مكافأة من الشبكة قدرها 6000 دولار؛ وذلك بعد 6 أشهر من اكتشافها.

يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، أن هذه الثغرة “تتيح للقراصنة معرفة الارتباط بين رقم الهاتف أو عنوان البريد الإكتروني وحساب المستخدم على موقع تويتر، مما يعرض الحساب وبيانات صاحبه الشخصية إلى خطر السرقة”؛ بحسب سكاي نيوز.

ويضيف الحارثي أن “القراصنة يقومون بعرض البيانات المسروقة للبيع على منتدى معروف للجرائم المعلوماتية، حيث يستغلها المشترون عبر ابتزاز الضحية للحصول على الأموال”.

ورغم إعلان “تويتر” إصلاح تلك الثغرة ، تابعت “تويتر”في تقرير لها: “بعد مراجعة عينة من البيانات المتاحة للبيع، أكدنا أن جهة فاعلة سيئة قد استفادت من المشكلة قبل معالجتها”.

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اختراق أمني ثغرة في البرمجة شركة تويتر عملاق التواصل

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