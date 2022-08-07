مواطن ينتقد ارتفاع أسعار بعض الكوفيهات.. الكوب بـ 45 ريالاً (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

انتقد مواطن، ارتفاع أسعار بعض الكوفيهات، ووصول سعر كوفي القهوة لـ 45 ريالاً تقريباً، موضحا أن “كوب القهوة ما يتكلف 3 ، 4 ريال، تبيعه ب 45 ليش؟!”، حسب تعبيره.

وقال المواطن، خلال الفيديو، إنه أصبح الآن التركيز على السعر وعلى المنتج، جودة المنتج يستاهل هذ السعر أم لا؛ ركبنا الموجة من البداية، هل يعقل أن يكون كوب من القهوة لا يساوي ولا يتكلف 3 أو 4 ريالات، ثم يباع بـ 45 ريالا لماذا؟

وأضاف: “الصغير منه بـ 35 ريالا ، لماذا؟، المفروض عندما يشعل مشروع يسترد رأس ماله خلال سنة أو سنتين، وليس خلال أسبوع أو أسبوعين!!

وتباينت ردود الأفعال على المقطع، حيث علق البعض بقولهم إن تكلفة الإيجار والموظفين والعمال والديكورات سبب في ارتفاع السعر، بينما اتفق آخرون على أن السعر مبالغ فيه نسبياً.