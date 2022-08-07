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تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الاثنين
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محليات

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الاثنين

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الاثنين
١٢:٣٩:١٧ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 10 محرم 1444 هجرية، الموافق 8 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:43 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:50 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 10 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:36

المدينة – 4:29

الرياض – 4:01

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 11:59

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:47

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:56

المدينة – 7:02

الرياض – 6:34

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:26

المدينة –  8:32

الرياض – 8:04

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