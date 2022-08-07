الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن طرح وظائف في عدة مجالات

تواصل- فريق التحرير:

تعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

طبيب مقيم.

ممرض أخصائي مسجل.

إستشاري مخ وأعصاب.

أخصائي إحصاء طبي.

مدير المالية.

ممارس عام – مستشفى الأمير سلطان العسكري.

ممارس عام – مستشفى الهدى العسكري.

ممارس عام – مستشفى الأمير منصور العسكري.

استشاري كيمياء سريرية / استشاري امراض كيميائية.

طبيب اخصائي اول تخدير قلب.

طبيب إخصائي طب طوارئ.

أخصائي سحب دم / إدارة المختبر.

طبيب أخصائي – جراحة الأطفال / المسجل.

استشاري طوارئ اطفال (استشاري طب طوارئ الاطفال).

طبيب أخصائي – المختبر / المسجل.

طبيب نائب نساء وولادة.

طبيب مقيم طوارئ.

فني تعقيم.

استشاري امراض كلى.

استشاري العناية المركزة.

أخصائي طب وقائي.

أخصائي اطفال حديثي الولادة والخدج / NICU.

أخصائي أمراض السكري / أخصائي الغدد الصماء.

طبيب اخصائي اول غدد صماء / مسجل أول غدد صماء.

طبيب اخصائي اول امراض كلى.

اخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة).

اخصائي تمريض ( ممرضة جروح ).

أخصائية تمريض (الجراحة و الباطنية).

أخصائي تمريض (ممرضة حضانة).

أخصائي تمريض (طوارئ).

فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.

ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.

مقيم أطفال.

نساء وولادة.

استشاري أشعة.

مساعد طبيب الأسنان.

أخصائي أشعة.

طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.

طبيبة نائب جلدية.

محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).