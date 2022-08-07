الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن طرح وظائف في عدة مجالات
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تعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة.
طبيب مقيم.
ممرض أخصائي مسجل.
إستشاري مخ وأعصاب.
أخصائي إحصاء طبي.
مدير المالية.
ممارس عام – مستشفى الأمير سلطان العسكري.
ممارس عام – مستشفى الهدى العسكري.
ممارس عام – مستشفى الأمير منصور العسكري.
استشاري كيمياء سريرية / استشاري امراض كيميائية.
طبيب اخصائي اول تخدير قلب.
طبيب إخصائي طب طوارئ.
أخصائي سحب دم / إدارة المختبر.
طبيب أخصائي – جراحة الأطفال / المسجل.
استشاري طوارئ اطفال (استشاري طب طوارئ الاطفال).
طبيب أخصائي – المختبر / المسجل.
طبيب نائب نساء وولادة.
طبيب مقيم طوارئ.
فني تعقيم.
استشاري امراض كلى.
استشاري العناية المركزة.
أخصائي طب وقائي.
أخصائي اطفال حديثي الولادة والخدج / NICU.
أخصائي أمراض السكري / أخصائي الغدد الصماء.
طبيب اخصائي اول غدد صماء / مسجل أول غدد صماء.
طبيب اخصائي اول امراض كلى.
اخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة).
اخصائي تمريض ( ممرضة جروح ).
أخصائية تمريض (الجراحة و الباطنية).
أخصائي تمريض (ممرضة حضانة).
أخصائي تمريض (طوارئ).
فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.
ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.
مقيم أطفال.
نساء وولادة.
استشاري أشعة.
مساعد طبيب الأسنان.
أخصائي أشعة.
طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.
طبيبة نائب جلدية.
محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.
وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).