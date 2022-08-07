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وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم».. التفاصيل وخطوات التقديم
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فرص

وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم».. التفاصيل وخطوات التقديم

وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك سعود للعلوم».. التفاصيل وخطوات التقديم
١٢:٠٠:٤٨ ص، الإثنين، ١٠ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن عدد من الوظائف الشاغرة تشمل عددا من التخصصات وفقا لشروط وضوابط محددة لكل وظيفة، وبدأ التقديم لتلك الوظائف بداية من اليوم الأحد ويستمر باب التقديم لها عدة أيام في شهر محرم 1444هـ.

الوظائف المتاحة:

ـ أخصائي مزايا وتعويضات
ـ مفتش سلامة
ـ محلل / مبرمج
ـ إداري قاعدة بيانات
ـ إداري عقود ثان
ـ مندوب مشتريات ثان
ـ أمين مكتبة
ـ مساعد أمين مكتبة
ـ مشغل رسومات أول
ـ أخصائية تمريض
ـ محاضر في علم التشريح
ـ أخصائي فني أول

يتـم إجراء الفحص الطبي للمرشحين الذيـن تـم اختيارهم لمعرفة مـدى ملاءمتهم للعمـل ويعـد هـذا الإجراء أساسي وضروري يبنـى عليه توقيع العقـد من عدمه.

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: اضغط هنا

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