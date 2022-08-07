خلال لقاء السفير.. المملكة تؤكد موقفها الثابت من احترام مبدأ «الصين الواحدة»

تواصل- فريق التحرير:

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، في مقر الوزارة، مساء اليوم الأحد.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سعود الساطي، على موقف المملكة الثابت من احترام مبدأ “الصين الواحدة”.

ويأتي ذلك بعد إعلان الصين انتهاء المناورات العسكرية اليوم الأحد حول تايوان، والتي جاءت ردًا على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان، رغم التحذيرات الصينية التي اعتبرت أن هذه الزيارة تمس الخط الأحمر الصيني ومبدأ “الصين الواحدة”.