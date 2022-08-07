وظائف شاغرة بـ «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ أخصائي – وظيفة الإبلاغ عن AFM
ـ إدارة المرافق
ـ مدير أول – وظيفة حافظة
ـ المدير العام – وظيفة اقتراح مناصرة السياسة
ـ خبير – وظيفة تطوير الدفاع عن السياسات
ـ متخصص كتابة المحتوى
ـ ضابط أول – وظيفة إدارة الأداء
ـ ضابط أول الحوكمة
ـ مدير أول – وظيفة عمليات المشتريات الاستراتيجية
ـ مدير – GP PMO Job
ـ مهندس ميكانيكي – وظيفة الدعم الفني
ـ مدير المشروع – وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع
ـ مدير مشروع أول- وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع
ـ مدير أول – وظيفة المشتريات الإستراتيجية
ـ وظيفة فئة تكنولوجيا المعلومات
ـ مدير أول – وظيفة إدارة أداء المشتريات الحكومية
ـ مهندس مرافق – وظيفة عقود المباني والمرافق
ـ إدارة المرافق
ـ وظيفة فئة المعدات الطبية
ـ كفاءة المشتريات
ـ عنوان خبير – وظيفة فئة السفر
وغيرها
طريقة التقديم:
للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة: اضغط هنا