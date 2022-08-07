الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»
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فرص

وظائف شاغرة بـ «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»

وظائف شاغرة بـ «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»
١١:٤٨:٣١ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ أخصائي – وظيفة الإبلاغ عن AFM
ـ إدارة المرافق
ـ مدير أول – وظيفة حافظة
ـ المدير العام – وظيفة اقتراح مناصرة السياسة
ـ خبير – وظيفة تطوير الدفاع عن السياسات
ـ متخصص كتابة المحتوى
ـ ضابط أول – وظيفة إدارة الأداء
ـ ضابط أول الحوكمة
ـ مدير أول – وظيفة عمليات المشتريات الاستراتيجية
ـ مدير – GP PMO Job
ـ مهندس ميكانيكي – وظيفة الدعم الفني
ـ مدير المشروع – وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع
ـ مدير مشروع أول- وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع
ـ مدير أول – وظيفة المشتريات الإستراتيجية
ـ وظيفة فئة تكنولوجيا المعلومات
ـ مدير أول – وظيفة إدارة أداء المشتريات الحكومية
ـ مهندس مرافق – وظيفة عقود المباني والمرافق
ـ إدارة المرافق
ـ وظيفة فئة المعدات الطبية
ـ كفاءة المشتريات
ـ عنوان خبير – وظيفة فئة السفر
وغيرها

طريقة التقديم:

للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة: اضغط هنا

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إدارة المرافق المشروعات الحكومية فرص هيئة الكفاءة وظائف شاغرة

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