وظائف شاغرة بـ «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ أخصائي – وظيفة الإبلاغ عن AFM

ـ إدارة المرافق

ـ مدير أول – وظيفة حافظة

ـ المدير العام – وظيفة اقتراح مناصرة السياسة

ـ خبير – وظيفة تطوير الدفاع عن السياسات

ـ متخصص كتابة المحتوى

ـ ضابط أول – وظيفة إدارة الأداء

ـ ضابط أول الحوكمة

ـ مدير أول – وظيفة عمليات المشتريات الاستراتيجية

ـ مدير – GP PMO Job

ـ مهندس ميكانيكي – وظيفة الدعم الفني

ـ مدير المشروع – وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع

ـ مدير مشروع أول- وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع

ـ مدير أول – وظيفة المشتريات الإستراتيجية

ـ وظيفة فئة تكنولوجيا المعلومات

ـ مدير أول – وظيفة إدارة أداء المشتريات الحكومية

ـ مهندس مرافق – وظيفة عقود المباني والمرافق

ـ إدارة المرافق

ـ وظيفة فئة المعدات الطبية

ـ كفاءة المشتريات

ـ عنوان خبير – وظيفة فئة السفر

وغيرها

طريقة التقديم:

للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة: اضغط هنا