شاهد.. أمطار غزيرة على قرية الوسقة جنوب الليث

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على قرية الوسقة جنوب محافظة الليث.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “طقس الغربية” على “تويتر”، هطول أمطار غزيرة على القرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة،وعسير، جازان.

كما توقعت الأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وتضمنت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم, في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.