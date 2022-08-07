عفاف فلمبان وزميلتها وأكاديمي.. حكايات يوم الموت غرقًا في رحلة إنقاذ آخرين

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كما كان شعارهم في الحياة هو العطاء، رحلوا أيضًا على نفس الشعار لكن هنا كان العطاء في قمته فقد أعطوا حياتهم ثمنًا ليعيش غيرهم، لذلك كانت وفاتهم أسمى أنواع العطاء فتركوا حزنًا في قلوب الجميع تحول إلى رحمات تتنزل عليهم بالدعاء لهم.

بداية القصة بالطبيبتين

القصة بدأت بالطبيبة عفاف فلمبان استشارية النساء والتوليد والعقم، التي زادت هي وزميلتها لينا طه، بحياتهما لإنقاذ فتاتين من الغرق في بحر جدة، لكنهما ماتتا غرقًا.

وأثارت الواقعة حالة تعاطف كبيرة مع الطبيبة وصديقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعت زميلات وزملاء الطبيبة الراحلة، مؤكدين على حسن سيرتها وخدمتها للجميع، مؤكدين أنها عاشت حياتها تساعد الآخرين وماتت من أجل مساعدة الآخرين كذلك.

وشيّعت جموع المصلين، فجر الأحد، جثمان الدكتورة عفاف فلمبان بمقبرة الفيصلية، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

وعلق أحدهم بالقول :” فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه”.

مات الأكاديمي في سبيل إنقاذ ابنه

وفي هذه الأثناء التي تتحدث مواقع التواصل الاجتماعي عن الطبيبتين، لقى الأكاديمي الدكتور حسين الحبشي، نفس المصير غرقًا بعدما أنقذ ابنه من الغرق بكورنيش جدة.

وبحسب صفحات التواصل الاجتماعي التي غصت بالأخبار عنه وعن الطبيبتين؛ فقد احتضنت جثمان الدكتور حسين الحبشي مقبرة “شهداء الحرم”، ونعته جامعة أم القرى في بيان رسمي.

عفاف فلمبان تتصدر التريند

وتصدر هاشتاق باسم الطبيبة عفاف فلمبان، التريند طيلة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،حيث تلقت عائلة الراحلة- رحمها الله- سيلًا من عبارات التعازي والتعاطف، بينما أشاد بشجاعتها بعد وفاتها في سبيل إنقاذ فتاتين.

وفي هذه السطور نرصد أبرز المعلومات المتداولة عن عفاف فلمبان

1- كانت استشارية الأمراض النسائية تقضي إجازة في مدينة جدة، عندما قررت هي وصديقتها الطبيبة لينا طه المخاطرة بحياتهما لإنقاذ فتاتين تعرضتا لحادث غرق، لكنهما لقيا مصيرهما.

2- تقيم الدكتورة عفاف بشكل دائم في العاصمة الرياض، وتنخرط في العمل بتخصصها الطبي في مستشفيات المدينة.

3- تمتلك الدكتورة عفاف خبرة في مجال تخصصها تمتد لأكثر من عشرين عامًا، ويقصدها الكثير من المرضى الباحثين عن علاج العقم وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير، وهي تخصصات دقيقة للطبيبة الراحلة.

4- كانت الراحلة ضمن الفريق الطبي العامل في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في حي العليا بالرياض، وهو مستشفى معروف في المملكة.

5- الدكتورة عفاف طبيبة معتمدة في تخصصها بأمراض التوليد والنساء، من منصة “الطبي” الإلكترونية التي تُعنى بتقديم المحتوى الطبي الموثوق، وخدمة الاستشارات الطبية عن بُعد وتتيح للمرضى التواصل مع الأطباء المعتمدين مباشرة بمكالمة هاتفية أو محادثة نصية، عبر آلاف الأطباء.

6- الطبيبة الراحلة عضو في منصة “نخبة الأطباء” الإلكترونية السعودية التي تقدم أيضًا خدمة الاستشارات الطبية النصية والصوتية أون لاين، والتي تتيح للباحثين الحصول على النصيحة الطبية مباشرة من الطبيب دون تعثر الوصول إليه بالطرق التقليدية.

7- كانت آخر مشاركة طبية تثقيفية للدكتورة فلمبان في الموقع الإلكتروني لمنصة “نخبة الأطباء”، هي نشرها مقالًا علميًا عن العقم عند النساء بتاريخ 5 أبريل الماضي.

8- أشاد كثير من أطباء المملكة الذين عرفوا الطبيبة الراحلة عفاف في مقاعد الدراسة الجامعية أو عملوا معها عن قرب في المستشفيات والمراكز الطبية، بكفاءتها العلمية في تخصصها.

9- أشاد عدد أكبر من أصدقاء ومعارف الراحلة بأخلاقها وتعاملها مع الآخرين، والذي توجته بتضحيتها بحياتها لإنقاذ فتاتين وفق كثير من المدونين ووسائل الإعلام المحلية التي روت تفاصيل عن الحادث المأساوي.

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