كمائن قتل تستهدف رواد مسجد في أمريكا… بايدن: أشعر بالغضب بعد سقوط 4 ضحايا مسلمين

تواصل ـ فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعى، «أنني أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في البوكيرك».

وأشار بايدن إلى أنه «بينما ننتظر تحقيقًا كاملًا، صلاتي مع أسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة»، وشدد على أنه «لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في أمريكا».

وأمس السبت، كشفت ​الشرطة الأمريكية​ أن جرائم «قتل ثلاثة رجال مسلمين في أكبر مدينة في ولاية ​نيو مكسيكو​ الأمريكية خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت على الأرجح مرتبطة ببعضها، وأنه تم استهداف هؤلاء الرجال على ما يبدو بسبب دينهم وعرقهم».

وقُتل اثنان من رواد نفس مسجد بالرصاص في البوكيرك في الأيام العشرة الماضية.؛ فيما أوضح مسؤول بشرطة المدينة أن هناك «احتمالًا قويًا» بأن يكون مقتلهما مرتبطا بمقتل مهاجر أفغاني في نوفمبر.

وأشارت شرطة المدينة إلى أن «الضحايا في جميع الحالات الثلاثة نصب لهم كمين وأطلقت النار عليهم من دون سابق إنذار».

ونقلت صحيفة سانتا في نيو مكسيكان عن نائب قائد شرطة البوكيرك كايل هارتسوك قوله في إفادة صحفية، أن «هناك قواسم مشتركة قوية بين جميع ضحايانا وهي عرقهم ودينهم».

وذكرت الشرطة أن «محمد أفضال حسين (27 عاما) الذي كان يعمل مديرًا للتخطيط لمدينة إسبانيولا والذي جاء إلى ​الولايات المتحدة​ من ​باكستان​، لقي حتفه بالرصاص يوم الاثنين خارج مجمعه السكني في البوكيرك».

وأكدت على أن «ذلك جاء في أعقاب مقتل أفتاب حسين (41 عاما) من الجالية الأفغانية الكبيرة في البوكيرك والذي عُثر عليه مقتولًا بالرصاص في 26 يوليو بالقرب من المنطقة الدولية بالمدينة».

وأوضح هارتستوك أن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار​ على محمد أحمدي (62 عاما) في موقف للسيارات بالقرب من سوبر ماركت ومقهى في السابع من نوفمبر.

من جانبها؛ وصفت حاكم نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام، عمليات القتل بأنها مثيرة للغضب؛ وقالت عن استهداف السكان المسلمين بالبوكيرك تثير الغضب الشديد ولا يمكن التسامح معها على الإطلاق.

وأشارت إلى أنها أرسلت مزيد من الضباط إلى المدينة للعمل بالنسيق مع الإف بى أي لتقديم القاتل أو القتلة إلى العدالة. وأوضحت انهم سيواصلون فعل كل ما بوسعهم من أجل دعم المجتمع المسلم لألبوكيرك ونيو مكسيكو خلال هذا الوقت الصعب.