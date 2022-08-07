عاجل .. مصادر: اتفاق الهدنة في غزة بوساطة مصرية يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم

تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصدر مصري مسؤول، أن القاهرة دعت لوقف إطلاق نار شامل ومتبادل في غزة من الساعة 23:30 بتوقيت القدس.

وحسب سكاي نيوز عربية، فإن حركة الجهاد الإسلامي في غزة، أكدت التوصل لاتفاق هدنة مع الاحتلال بوساطة مصرية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في حركة الجهاد، أن اتفاق الهدنة في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:30 بتوقيت القدس.

فيما قال مصدر مصري مسؤول، إن القاهرة تلتزم بالعمل للإفراج عن الأسيرين خليل العواودة وبسام السعدي بأقرب وقت.