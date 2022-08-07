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«الجوازات»: تمديد هوية زائر لليمنيين المقيمين في المملكة آليًا
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«الجوازات»: تمديد هوية زائر لليمنيين المقيمين في المملكة آليًا

«الجوازات»: تمديد هوية زائر لليمنيين المقيمين في المملكة آليًا
٠٩:٣٥:٢٦ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

إنفاذاً للتوجيهات السامية، بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم بتنفيذ إجراءات تمديد “هوية زائر” للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، لمدة (6) أشهر حتى تاريخ 13/ 5/ 1444 هـ، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

 

وأوضحت الجوازات أنه يتطلب للتمديد سداد الرسوم المستحقة لـ”هوية زائر” حتى نهاية يوم الثلاثاء 25/ 1/ 1444 هـ الموافق 23/ 8/ 2022، مشيرةً إلى أنه سيتم آليًّا دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ الجوازات.

 

الكلمات الدلالية:
الجوازات المديرية العامة للجوازات اليمنيين هوية زائر

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