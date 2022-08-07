أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الأحد

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

بعد وفاة 10 مواطنين غرقًا.. بيان من الدفاع المدني يحذر من التنزه في هذه الأماكن

شهدت الأيام القليلة الماضية، 10 وفيات غرقًا في مياه المستنقعات والأودية نتيجة هطول المطار وجريان السيول، ما دفع بالبعض منهم أطفال وشبان إلى محاولة الاستمتاع بهذه الأجواء وخوض مغامرة.. المزيد هنا :

رئاسة شؤون الحرمين تدين الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وباحاته

أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وباحاته .

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .. لقراءة الخبر اضغط هنا:

بعد وفاة طبيبتين بساعات.. وفاة أكاديمي أنقذ ابنه من الغرق بكورنيش جدة

قبل أن يفيق الناس عن المصيبة التي ألمت بهم بوفاة طبيتين غرقتا أثناء إنقاذهما لفتاتين؛ لم تمر ساعات وتوفي الأكاديمي… المزيد هنا :

تعرف على الموعد النهائي لاستقبال الممنوحين أراضي بـ «مخططات ولي العهد 9»

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تحديد الموعد النهائي لاستقبال الممنوحين أراضي بـ «مخططات ولي العهد 9»، على أن تكون مدة الحصر حتى.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل:

«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر حسابها بموقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات ، للعمل في مدينة.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا :

الدفاع المدني يعلن غرق 4 مواطنين في وادي الجربوع

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني “مدني الحناكية”، مباشرة بلاغًا عن غرق 4 أشخاص في مستنقع مائي بوادي.. المزيد هنا :

الطبيبة عفاف فلمبان تتصدر تريند المملكة.. تُوُفّيت أثناء محاولة إنقاذ فتاتين

تصدر هاشتاق باسم الطبيبة واستشارية النساء والتوليد والعقم عفاف فلمبان، التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد ساعات من وفاتها أثناء محاولة.. المزيد هنا :

نتيجة الأمطار.. وفاة 3 أشقاء غرقًا في مستنقع مائي في وادي الأحسبة بالقنفذة (فيديو)

توفي 3 أشقاء غرقًا في مستنقع مائي في وادي الأحسبة بمحافظة القنفذة، بسبب.. لقراءة التفاصيل اضغط هنا :

سفارة المملكة تنقل مواطنًا بطائرة إخلاء طبي من تايلند

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك، أنه تم نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من تايلند إلى المملكة.. اضغط هنا للمزيد:

الصين تُعلن انتهاء أوسع مناورات عسكرية حول تايوان

أعلنت السلطات في الصين، اليوم، انتهاء أوسع مناورات عسكرية تنفّذها حول جزيرة تايوان، وذلك ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.. المزيد هنا :