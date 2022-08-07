الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«بلدي» تطلق خدمةَ تأهيل منشآت نقل الأثاث المستعمل ومكافحة آفات الصحة العامة إلكترونيًٍا
طبيبة باكستانية تنقذ طفلًا غرق في بحيرة بعد توقف قلبه (فيديو)
هروب جماعي لـ31 موقوفٍا من سجن في لبنان
9 لاءات.. لمن أراد النجاح في حياته المالية
بالفيديو.. هطول أمطار على مكة المكرمة
بعد وفاة 10 مواطنين غرقًا.. بيان من الدفاع المدني: احذروا التنزه في هذه الأماكن

محليات

«بلدي» تطلق خدمةَ تأهيل منشآت نقل الأثاث المستعمل ومكافحة آفات الصحة العامة إلكترونيًٍا

«بلدي» تطلق خدمةَ تأهيل منشآت نقل الأثاث المستعمل ومكافحة آفات الصحة العامة إلكترونيًٍا
٠٩:٢٨:٠٦ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أطلقت منصة “بلدي” خدمة الحصول إلكترونيًا على شهادة تأهيل منشآت نقل الأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية، ومنشآت مكافحة آفات الصحة العامة،التي تهدف إلى ضمان كفاءة المنشآت العاملة في هذه الأنشطة وتحقيق المنافسة العادلة في السوق وزيادة الثقة في هذه المنشآت، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة والتحقق من إمكانيات مقدمي الخدمة في تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المنشآت الحاصلة على شهادة التأهيل في هذه الأنشطة ستُسجل ضمن القوائم المعتمدة على موقع الوزارة، ما يسهم في زيادة موثوقيتها واختصاصها في تقديم الخدمات للراغبين بالحصول على الخدمة عبر التواصل معهم بشكل مباشر، لافتة إلى أن إجراءات تأهيل المنشآت تتم بشكل إلكتروني من خلال بوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن على منصة “بلدي”، وذلك بالدخول على خدمة طلب التأهيل لتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة وتعبئة الحقول ورفع جميع المستندات المطلوبة للتأهيل، مؤكدة على أن الخدمة ستكون متطلباً أساسياً لإصدار الرخصة.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولاً رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا لجهود الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وأتمتة جميع خدمات المنظومة لتكون أكثر سهولة وفاعلية، وتحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.

ويمكن للراغبين بالحصول على خدمة التأهيل ومعرفة المزيد من التفاصيل زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
تأهيل المنشآت منشآت مكافحة آفات الصحة العامة منصة بلدي نقل الأثاث المستعمل

مواد ذات صلة

المزيد
«النقل»: 52 مليون رحلة برية على طرق المملكة خلال ديسمبر الماضي

«النقل»: 52 مليون رحلة برية على طرق المملكة خلال ديسمبر الماضي

منذ 5 سنوات
ابن حميد: تمثيل الصحابة وتخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة لا يجوزان

ابن حميد: تمثيل الصحابة وتخصيص ليلة النصف من شعبان بالعبادة لا يجوزان

منذ 10 سنوات
وزير الداخلية يوجِّه بنقل«بطل مدني حائل» إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض

وزير الداخلية يوجِّه بنقل«بطل مدني حائل» إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض

منذ 5 سنوات
شرطة الأفلاج تلقي القبض على مرتكبي حوادث السرقات المتتابعة بالمحافظة خلال الشهرين الماضيين

شرطة الأفلاج تلقي القبض على مرتكبي حوادث السرقات المتتابعة بالمحافظة خلال الشهرين الماضيين

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *