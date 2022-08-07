31 شهيدًا وأكثر من من 275 جريحًا… ترقب في قطاع غزة لبدء سريان الهدنة

تواصل ـ فريق التحرير:

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة مع دخول العدوان يومه الثالث على التوالي، حيث سجل 31 شهيدٍا وأكثر من 275 جريحٍا.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة لما اقترفته قوات الاحتلال الصهيوني من مجزرتين؛ الأولى في مخيم جباليا والتي نجم عنها سبعة شهداء، منهم أربعة أطفال، والثانية في رفح وأسفرت عن استشهاد سبعة من بينهم طفل وامرأتين، إحداهما استشهدت مع ابنها.

وبالتزامن مع هذا العدوان الدموي على قطاع غزة، اقتحم 2200 مستوطن متطرف من بينهم حاخامات وأعضاء في الكنيست الصهيوني، ساحات المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى بـ”خراب الهيكل”، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال وصمت دولي مطبق.

في السياق؛؛ قال مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، إن هدنة غزة ستبدأ الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

فيما كشفت مصادر فلسطينية أن القاهرة تقدمت بمقترح لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ مساء غد الاثنين، وتتواصل مصر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل وقف إنساني لإطلاق النار، مشيرة إلى أن القاهرة تجري الآن مفاوضات لتهدئة إنسانية في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مصر أن جهودها للوساطة متواصلة ولن تتوقف، وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في أعقاب القصف الذي تعرض له قطاع غزة.

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• تصعيد خطير.. مواجهات بعد اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى

كانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن مئات المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى، وسط مواجهات واشتعال الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وكشف محافظة القدس، أن 26 فوجًا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى ليرتفع عدد المقتحمين إلى 1351 منذ الصباح.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن ما لا يقل عن 32 شهيدًا بينهم 6 أطفال و4 سيدات و265 إصابة منذ بدء التصعيد الصهيوني، مؤكدًا أن أضرارًا مادية لحقت بمستشفى اليمن إثر الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا شمالي القطاع.

على صعيد متصل وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق أكثر من 130 صاروخا في اتجاه المستوطنات خلال 10 دقائق.

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وقصفت حركة الجهاد الإسلامي مساحات واسعة في تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة، ضمن ردها الأول على اغتيال القيادي بالحركة خالد منصور.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان “ضمن عملية وحدة الساحات، وجهت سرايا القدس ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مغتصبات غلاف غزة”.