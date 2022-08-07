الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. هطول أمطار على مكة المكرمة
بعد وفاة 10 مواطنين غرقًا.. بيان من الدفاع المدني: احذروا التنزه في هذه الأماكن
يوم شديد الحرارة.. مدينة خليجية تسجل 53 درحة مئوية
«مدني الرياض» يباشر إخماد حريق في مصنع بالصناعية الثانية
رئاسة شؤون الحرمين تدين الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وباحاته
«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

محليات

بالفيديو.. هطول أمطار على مكة المكرمة

بالفيديو.. هطول أمطار على مكة المكرمة
٠٨:٤٦:٤٠ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة،وعسير، جازان، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما لا زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم, في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار مكة المكرمة امطار مكة مكة

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس «الهيئة» يستأنف درسه بالمسجد النبوي.. ويتفقد مراكز توجيهية في المدينة

رئيس «الهيئة» يستأنف درسه بالمسجد النبوي.. ويتفقد مراكز توجيهية في المدينة

منذ 7 سنوات
خطيب المسجد الحرام يدعو الإعلاميين للتثبت والتأني والتحقق من الأخبار

خطيب المسجد الحرام يدعو الإعلاميين للتثبت والتأني والتحقق من الأخبار

منذ 9 سنوات
حادث مروع بـ«القنفذة».. وفاة شابين واحتراق مركبة ارتطمت بـ«قلاب رمل»

حادث مروع بـ«القنفذة».. وفاة شابين واحتراق مركبة ارتطمت بـ«قلاب رمل»

منذ 3 سنوات
الشرطة تقبض على عصابة حاولت سرقة محطة وقود في ينبع

الشرطة تقبض على عصابة حاولت سرقة محطة وقود في ينبع

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *