بعد وفاة 10 مواطنين غرقًا.. بيان من الدفاع المدني: احذروا التنزه في هذه الأماكن

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الأيام القليلة الماضية، 10 وفيات غرقًا في مياه المستنقعات والأودية نتيجة هطول المطار وجريان السيول، ما دفع بالبعض منهم أطفال وشبان إلى محاولة الاستمتاع بهذه الأجواء وخوض مغامرة السباحة، لكن كان مصيرهم الموت- رحمهم الله-.

وخلال الأيام القليلة الماضية، زادت حالات الوفيات غرقًا في مياه المستنقعات والأودية، الأمر الذي دعا المديرية العامة للدفاع المدني، إلى إصدار تنبيه عاجل.

ودعت “الدفاع المدني” إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مطرية.

وأهابت المديرية بالجميع – في بيان عبر حسابها على تويتر- توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

كما حذرت من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة المحتملة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

4 وفيات في مستنقع الجربوع

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني “مدني الحناكية”، مباشرة بلاغًا عن غرق 4 أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع، مشيرًة إلى أنه تم إخراجهم وهم في حالة وفاة.

ونشر حساب “الدفاع المدني” على “تويتر” صورًا من الواقعة وعلق بالقول :” باشر مدني الحناكية بلاغًا عن غرق (4) أشخاص في مستنقع مائي بوادي الجربوع، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان”.

3 أشقاء في وادي الأحسبة

وأمس أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن وفاة 3 اشقاء غرقًا في مستنقع مائي بوادي الأحسبة.

وقال “الدفاع المدني”، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” باشر مدني القنفذة بلاغًا عن غرق (3) أشقاء في مستنقع مائي في وادي الأحسبة، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان”.

3 غرقى في نجران

وقبل أيام أعلنت فرق الدفاع المدني في نجران، عن مباشرة حادثة غرق ثلاثة أشخاص داخل مستنقع مائي في محافظة ثار بمنطقة نجران

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني ثار في نجران بلاغًا عن غرق (3) أشخاص في مستنقع مائي”.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.