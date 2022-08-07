9 لاءات.. لمن أراد النجاح في حياته المالية

تواصل ـ فريق التحرير:

كثير من الناس يجدون صعوبة في تحديد الأهداف، وربما ينتهي بهم الأمر بالاستسلام وبالتالي فشل خططهم المالية والعودة الى نفس المشاكل المالية.

فما السر وراء الفئة القليلة التي نجحت في الأمر؟ للإجابة على هذا السؤال إليك أهم 9 لاءات لقواعد النجاح المالي:

1– لا تتوقف عن التعلم

في المجالات الرقمية والاستثمار إذا توقفت عن التعلم فسوف تموت تلقائيٍا؛ حيث يكون التغيير سريعًا جدٍا، فلا تتوقف عن التعلم خاصة في الميادين الجديدة والتي تكون جد مربحة في بدايتها، كما لا تتوقف عن التعلم في ميدان أعمالك وطور خبرتك لترفع من أسعار خدماتك.

2– لا تصرف أكثر مما تكسب

بعملية حسابية بسيطة، إذا صرفت أكثر مما تكسب فالنتيجة سلبية؛ سيكون من الصعب إدخار المال وإستثماره، لن يتبقى أي مال، ومن المحتمل أن تواجه صعوبات في سداد كل فواتيرك وستغرق في الديون.

3 – لا تقترض لمسايرة المظاهر

“نشتري أشياء لا نحتاجها، بأموال لا نملكها، لإثارة إعجاب الأشخاص الذين لا نحبهم”؛ هذه مقولة عجيبة في سبر أغوار البشر؛ فلا بأس في شراء الأشيا؛ ما دمت لا تقترض لشراء أشياء عديمة الفائدة أو شيء لا تحتاجه.

4 – لا تهمل الأسباب الإيمانية

(الصدقة – الاستغفار – صلة الرحم)

لهذه الأشياء الإيمانية تأثير عجيب في نمو المال واستثماره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “ما نقص مال من صدقة”؛ وحثنا ديننا وقرآننا على الصدقة بالسر والعلن وعلى بذل سبل الخير لكل الناس.

5 ـ لا تدخر بدون أهداف مالية

سواء تعلق الأمر بالأمان أو الإستقلال أو حتى الحرية المالية، فالطريق نحو النجاح المالي يبدأ بوضع أهداف قريبة، متوسطة، وبعيدة المدى بعد تحديد الأهداف لا ينقص سوى وضع خطة عمل والسعي لتحقيقها.

6 – لا تكتفي بمصدر دخل واحد

إذا كان مصدر دخلك الوحيد من وظيفتك، فأنت على خطوة واحدة من الفقر؛ حاول بناء عدة مصادر للدخل.

7 – لا تستثمر بدون معرفة

يمكن أن يكون الاستثمار طريقة رائعة لتنمية أموالك، لكن ذلك لا يخلو من المخاطر، لذلك لتقليل مخاطر فقدان أموالك، استثمر فقط في المجالات الذي تعرفها؛ وابدأ في التعرف والتعلم حول المجالات التي تثير انتباهك.

8 – لا تبحث عن الثراء السريع

أول فكرة يجب عليك أن تتخلى عنها هي: الثراء السريع؛ فالنجاح المالي مشوار طويل من العمل والصبر قبل أن تجني ثماره.

وهنا وقفة؛ فلا تنخدع بفيديوهات ودورات الربح والثراء السريع، فهي تضمن الربح لأصحابها فقط؛ كما أن أغلبية هذه المجالات تستهلك بسرعة وليست مشروعا للاستثمار على المدى الطويل.

9 – لا تنفق مالا لم تحصل عليه بعد

لا تنفق أمولا لا تملكها، حتى لو كنت متأكدا من كسبها؛ مرتبك في آخر الشهر، أو أداء مستحقاتك من طرف عميل، اتظر حتى تستلم الأموال فعليا ولا تتسرع.