الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
يوم شديد الحرارة.. مدينة خليجية تسجل 53 درحة مئوية
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دولي

يوم شديد الحرارة.. مدينة خليجية تسجل 53 درحة مئوية

يوم شديد الحرارة.. مدينة خليجية تسجل 53 درحة مئوية
٠٨:١٢:٤٠ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت الكويت اليوم الأحد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، في حين تخطت الحرارة 50 درجة مئوية في العديد من المدن الكويتية.
وقال مراقب المحطات في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي، إن البلاد شهدت، اليوم الأحد، طقسًا شديد الحرارة، حيث تخطت درجات الحرارة 50 درجة مئوية اذ سجلت محطة الجهراء 53 درجة مئوية تلتها محطة الصليبية 52.1 درجة مئوية.

وتوقع العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن يستمر الطقس شديد الحرارة والرطب خاصة في البحر والمناطق الساحلية يوم الاثنين وتبدأ الرطوبة بالانخفاض التدريجي ليلا وتتحول الرياح الى شمالية غربية وتستمر الى يوم الخميس.

وذكر أن الطقس سيكون بدء من يوم الثلاثاء إلى الخميس شديد الحرارة مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية.
كما توقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 48 الى اكثر من 50 درجة مئوية على بعض المناطق.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع الحرارة الجهراء الكويت طقس الكويت

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