«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر حسابها بموقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات ، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمات الوظيفية:

1- رئيس قسم-التقارير وقياس الأثر

المؤهلات و الخبرات:

الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

خبرة 7+ اجمالي الخبرة.

المهام الوظيفة:

دعم مدير الادارة لتحديد الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بقياس أثر المصارف وسبل تعظيمها.

الاشراف على وضع وتحديث منهجيات قياس أثر المصارف واختبارها وضمان مواءمتها لمتطلبات وتوقعات الإدارات والاقسام المعنية وتوجهات الهيئة الاستراتيجية.

وضع وتحديث السياسات والاجراءات والادوات المتعلقة بقياس أثر المصارف الوقفية والتنسيق مع الادارات المعنية لتعظيم أثرهاأو تصحيح المسار.

مراجعة التقارير المالية الدورية المتعلقة بعمليات المصارف الوقفية ومقارنتها مع الموازنة السنوية والجدول الزمني وفق شروط الواقفين.

مراجعة تقارير تحليل عمليات المصارف الوقفية بصفة دورية والانحرافات عن الموازنة السنوية او الجدول الزمني او شروط الواقفين ورفع خطة تصحيح المسار.

مراجعة تقارير قياس وتحليل اثر المصارف الدورية وفرص تطويرها لتحقيق الاستفادة القصوى منها والتوصيات المتعلقة بذلك وعرضها على مدير الادارة والتنسيق مع الاقسام والادارات الاخرى لتطبيقها.

2- مدير إدارة – تخطيط المصارف الوقفية

المهام الوظيفة:

الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

خبرة 9+ اجمالي الخبرة.

المهام الوظيفة:

تحديد الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بتخطيط المصارف الوقفية وقياس أثرها.

القيام بوضع وتحديث السياسات والاجراءات والمنهجيات والأدوات والنماذج والتحقق من توفير الموارد اللازمة لتخطيط المصارف الوقفية وقياس أثرها ووضع التوصيات لتعظيم فائدة المصارف الوقفية وتصحيح الانحرافات.

المصادقة على الموازنة السنوية للمصارف الوقفية والجدول الزمني المتعلق بعد التحقق من موافقتها لشروط الواقفين ورفعها للاعتماد من أصحاب الصلاحية والتنسيق مع الادارات الأخرى للالتزام بتطبيقها.

مراجعة الموازنة السنوية للمصارف والتحقق من تحديدها وفق شروط الواقفين وعرضها على أصحاب الصلاحية للاعتماد.

المصادقة على الخطة الزمنية المتعلقة بالمصارف الوقفية وعرضها على أصحاب الصلاحية للاعتماد والتنسيق مع الإدارات المعنية لتطبيقها.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رئيس قسم-التقارير وقياس الأثر : اضغط هنا

مدير إدارة – تخطيط المصارف الوقفية : اضغط هنا