لحظة تدفق المياه في سد «أبا الرشاش» بنجران..(فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات تدفق المياه في سد أبا الرشاش في نجران جنوب المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع المتداول، جريان وتدفق المياه في سد أبا الرشاش في منطقة نجران، وحرص المتنزهين على الاستمتاع بالأجواء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع– بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة،وعسير، جازان، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما لا زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم, في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

وأشار تقرير الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأجزاء الشمالية وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياُ إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.