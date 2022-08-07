الأرصاد يطلق تحذيرًا بعد صورة التقطها رادار جدة… ماذا سيحدث بعد ساعات؟

تواصل- فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس خلال الساعات القادمة خاصة على العاصمة المقدسة، متوقعًا سقوط هطول أمطار رعدية.

جاء تحذير الأرصاد بعد صورة سجلها “رادار جدة”، تشير إلى أن الأمطار ستكون- بمشيئة الله- مصحوبة بالرياح النشطة الهابطة منها مثيرة للأتربة والغبار.

ونشر حساب “الأرصاد” عبر موقع تويتر صورة التقطها رادار جدة، وعلق بالقول :” بمشيئة الله تعالى تتأثر أجزاء من العاصمة المقدسة ، بحرة ، الجموم ، جدة بالسحب الركامية الرعدية خلال الساعات القادمة مع نشاط للرياح الهابطة منها مثيرة للأتربة والغبار”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهًا من هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار رعدية على المدينة المنورة

ونبه المركز إلى أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء.

أتربة على نجران

كما نبّه المركز إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش ، ويدمة، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

منطقة الباحة

وفي منطقة الباحة، نبّه لاحتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول، على محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، لافتًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

أمطار عسير

وفي عسير يستمر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط، وظهران الجنوب والأمواه ورجال ألمع مراكز بلحمر وطبب وتندحة والسودة وبلسمر ومربة والشعف وبني عمر والواديين وعقبة الصماء وعقبة القرون .