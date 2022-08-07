بعد وفاة طبيبتين بساعات.. وفاة أكاديمي أنقذ ابنه من الغرق بكورنيش جدة

تواصل ـ فريق التحرير:

قبل أن يفيق الناس عن المصيبة التي ألمت بهم بوفاة طبيتين غرقتا أثناء إنقاذهما لفتاتين؛ لم تمر ساعات وتوفي الأكاديمي الدكتور حسين الحبشي غرقًا بعدما أنقذ ابنه من الغرق بكورنيش جدة.

وبحسب صفحات التواصل الاجتماعي التي غصت بالأخبار عنه وعن الطبيبتين؛ فقد احتضنت جثمان الدكتور حسين الحبشي مقبرة “شهداء الحرم”، ونعته جامعة أم القرى.

وكان هاشتاق باسم الطبيبة واستشارية النساء والتوليد والعقم عفاف فلمبان، قد تصدر التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد ساعات من وفاتها أثناء محاولة إنقاذ فتاتين في بحر جدة رفقة صديقتها.

وحاولت الطبيبة إنقاذ فتاتين من الغرق هي وصديقتها ” لينا طه”، إلا أنهما غرقا وتوفيا مع بعضهما، وهو ما أثار حالة تعاطف كبيرة مع الطبيبة وصديقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعت زميلات وزملاء الطبيبة الراحلة، مؤكدين على حسن سيرتها وخدمتها للجميع، مؤكدين أنها عاشت حياتها تساعد الآخرين وماتت من أجل مساعدة الآخرين كذلك.

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وشيّعت جموع المصلين، فجر اليوم الأحد، جثمان الدكتورة عفاف فلمبان بمقبرة الفيصلية، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

وعلق أحدهم بالقول :” فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه”.