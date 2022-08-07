تحذير عاجل من النيابة العامة

تواصل – فريق التحرير :

‏شددت النيابة العامة في بيان لها، على عدم ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وقالت في بيان عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” : يُمنع ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة”

وتابعت :” ويُحظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية بزعم كاذب مهما كانت مظاهره وبما يحمل الأخرين على الاعتقاد بصحته”.

وأشارت إلى أن العقوبة تصل للسجن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.