تحذير عاجل من النيابة العامة
تواصل – فريق التحرير :
شددت النيابة العامة في بيان لها، على عدم ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وقالت في بيان عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” : يُمنع ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة”
وتابعت :” ويُحظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية بزعم كاذب مهما كانت مظاهره وبما يحمل الأخرين على الاعتقاد بصحته”.
وأشارت إلى أن العقوبة تصل للسجن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
يُمنع ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
ويُحظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية بزعم كاذب مهما كانت مظاهره وبما يحمل الأخرين على الاعتقاد بصحته.#النيابة_العامة pic.twitter.com/d3s2f0QeaY
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 7, 2022