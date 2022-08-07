الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير عاجل من النيابة العامة
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تحذير عاجل من النيابة العامة

تحذير عاجل من النيابة العامة
٠٦:١٤:٢٥ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

‏شددت النيابة العامة في بيان لها، على عدم ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وقالت في بيان عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” : يُمنع ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة”

وتابعت :” ويُحظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية بزعم كاذب مهما كانت مظاهره وبما يحمل الأخرين على الاعتقاد بصحته”.

وأشارت إلى أن العقوبة تصل للسجن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية النيابة العامة تحذير مهن صحية

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