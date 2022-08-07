الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أمطار غزيرة على عشيرة شمال الطائف (فيديو)
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أمطار غزيرة على عشيرة شمال الطائف (فيديو)

أمطار غزيرة على عشيرة شمال الطائف (فيديو)
٠٦:٠٢:٢٨ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تزامنًا مع الحالة المطرية  التي تتعرض لها كافة مناطق المملكة في فصل الصيف؛ شهدت الطائف، اليوم الأحد، أمطار غزيرة شمال عشيرة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الأمطار الغزيرة على شمال عشيرة شمال الطائف، وبدت الغيوم وكأنها جمعت الأرض بالسماء في مشهد جميل.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره لهذا اليوم ـ بمشيئة الله ـ أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على جنوب المملكة.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

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أمطار غزيرة شمال الطائف مرتفعات مكة هطول الأمطار

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