الشيخ الجبيلان يروي قصة طفل حافظ للقرآن صلى بجواره في الحرم (فيديو)

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روى الشيخ سليمان الجبيلان قصة طفل مصري حافظ للقرآن الكريم، صلى بجواره في الحرم المكي الشريف.

وقال الشيخ الجبيلان، عبر برنامج “أهالينا”، على قناة “المجد العلمية”، إنه كان يصلي في الحرم ورأى طفلاً يصلي في الحرم بجواره، فسأله عما يحفظ من القرآن.

فأجاب الطفل إنه يحفظ القرآن، ويمكن أن يقرأ أي سورة من سور القرآن الكريم.

فقال له الشيخ اقرأ سورة تبارك، وقرأها الطفل الصغير بمهارة وصوت جميل ندي يشبه صوت الشيخ الحصري، رحمه الله.

وخرج الشيخ الجبيلان من هذه القصة بدرس مهم وهو أهمية الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال حتى يكون ملازماً لهم في حياتهم.