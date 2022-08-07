الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الطبيبة عفاف فلمبان تتصدر تريند المملكة.. تُوُفّيت أثناء محاولة إنقاذ فتاتين
تحذير عاجل من النيابة العامة
أمطار غزيرة على عشيرة شمال الطائف (فيديو)
الشيخ الجبيلان يروي قصة طفل حافظ للقرآن صلى بجواره في الحرم (فيديو)
البنك المركزي يعلن الترخيص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا

ترند وسوشيال ميديا

الطبيبة عفاف فلمبان تتصدر تريند المملكة.. تُوُفّيت أثناء محاولة إنقاذ فتاتين

الطبيبة عفاف فلمبان تتصدر تريند المملكة.. تُوُفّيت أثناء محاولة إنقاذ فتاتين
٠٦:١٨:٥٣ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

تصدر هاشتاق باسم الطبيبة واستشارية النساء والتوليد والعقم عفاف فلمبان، التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد ساعات من وفاتها أثناء محاولة إنقاذ فتاتين في بحر جدة رفقة صديقتها.

وحاولت الطبيبة إنقاذ فتاتين من الغرق هي وصديقتها ” لينا طه”، إلا أنهما غرقا وتوفيا مع بعضهما، وهو ما أثار حالة تعاطف كبيرة مع الطبيبة وصديقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونعت زميلات وزملاء الطبيبة الراحلة، مؤكدين على حسن سيرتها وخدمتها للجميع، مؤكدين أنها عاشت حياتها تساعد الآخرين وماتت من أجل مساعدة الآخرين كذلك.

وشيّعت جموع المصلين، فجر اليوم الأحد، جثمان الدكتورة عفاف فلمبان بمقبرة الفيصلية، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

وعلق أحدهم بالقول :” فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه”.

الكلمات الدلالية:
السعودية طبيبة عفاف فلمبان وفاة طبيبة

مواد ذات صلة

المزيد
«مكة الآن» يتصدر الترند.. مشاهد رائعة لتساقط الثلوج وجريان السيول

«مكة الآن» يتصدر الترند.. مشاهد رائعة لتساقط الثلوج وجريان السيول

منذ 7 أشهر
استياء شديد لعدم تعليق الدراسة بالقصيم.. مغردون: نُهنئكم على سوء الإدارة

استياء شديد لعدم تعليق الدراسة بالقصيم.. مغردون: نُهنئكم على سوء الإدارة

منذ 4 سنوات
قاطعوه.. موقع شهير للسفر يدعم المثليين.. ومغردون: “أخلاق الغرب لا تمثلنا”

قاطعوه.. موقع شهير للسفر يدعم المثليين.. ومغردون: “أخلاق الغرب لا تمثلنا”

منذ 3 أيام
“تعليم جدة” توثق فرحة الطلاب بالعودة الحضورية للمدارس

“تعليم جدة” توثق فرحة الطلاب بالعودة الحضورية للمدارس

منذ 7 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *