البيت الأبيض يُعلن تعافي الرئيس الأمريكي من كورونا: المسحة الثانية سلبية

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كشف طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور ، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تعافى من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح في بيان له، أن نتيجة المسحة الثانية للرئيس، أظهرت سلبية إصابته بالفيروس، مؤكدًا أن بايدن سيعود إلى نشاطه العام والسفر بعد سلبية فحوصات كورونا.

وفي وقت سابق يوم أمس، أكد أن فحوص كوفيد-19 التي أجريت للرئيس جو بايدن تحولت إلى سلبية، بعد أن ظلت إيجابية لعدة أيام.

وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في تقريره إن الرئيس الأمريكي سيظل في العزل الذاتي حتى تأتي فحوصه سلبية لمرة ثانية، وأنه لا يزال يشعر بأنه بصحة جيدة للغاية، وأنه واصل إجراءات العزل الصارمة، حتى تحولت الفحوصات إلى سلبية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا، كان قد خرج من العزل الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكورونا، ولكن تم عزله نتيجة إصابة جديدة أعلنت عنها الإدارة الأمريكية.