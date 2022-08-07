نتيجة الأمطار.. وفاة 3 أشقاء غرقًا في مستنقع مائي في وادي الأحسبة بالقنفذة (فيديو)

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توفي 3 أشقاء غرقًا في مستنقع مائي في وادي الأحسبة بمحافظة القنفذة، بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المنطقة.

وأكد الدفاع المدني أنه تم إخراج الضحايا وقد فقدوا الحياة، داعيًا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من استمرارية هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

يأتي هذا تزامنًا مع الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق المملكة لهطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول، كما تساقطت أمطار غزيرة على الطائف أدت إلى جريان الأودية.

من ناحيته، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن رادارات الطقس رصدت منذ قليل، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة وزخّات البرد على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل.

وتوقع المركز أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على جنوب المملكة.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما أصدر المركز تنبيهًا من هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى أن الحالة المتوقعة تستمر حتى التاسعة مساءً.

وعن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة، أشار خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إلى استمرار الحالة الصيفية مع فرصة هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف والشمالية.