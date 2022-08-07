متحدث جامعة الإمام محمد: الأربعاء المقبل موعد تسجيل القبول الإلحاقي وسيتم استبعاد هؤلاء (فيديو)

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قال متحدث جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. غنام المريخي، إن القبول الإلحاقي في الجامعة عن طريق بوابة خاصة، ويبدأ التسجيل يوم الأربعاء المقبل، لملء المقاعد في حال انسحاب بعض الطلبة المقبولين.

وكشف المريخي، في مداخلة بثتها قناة “الإخبارية”، أن إعلان نتائج القبول للطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود، يكون يوم 27 من شهر أغسطس الجاري.

وأفاد المتحدث باسم الجامعة أنه جرى زيادة أعداد مقاعد قبول الطلاب، في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم التطبيقي بجامعة الإمام.

وأوضح المريخي أن هناك بعض الطلاب يعدلون من رغباتهم، أو ينتقلون إلى التقديم في جامعات أخرى، وعليه تكون بعض الأماكن شاغرة.

وانتهى القبول الموحد للطلاب والطالبات على بوابتي القبول الموحد، وذلك يوم الخميس الماضي، كما انتهى اليوم الأحد ظهرًا موعد الموافقة على القبول عبر بوابتي القبول الإلكتروني الموحد.

ووفق المتحدث باسم الجامعة، سيتم استبعاد الطلاب المرشحين للقبول ولم يؤكدوا قبولهم، وهناك توجيهات للعمل بالحدود القصوى على زيادة نسبة القبول بالجامعات وملء الشواغر من المقاعد الدراسية المتاحة.

وقال المريخي إنه سيوزع قبول الطلبة على الثلاثة الفصول لزيادة أعداد المقبولين في الجامعة، موضحًا أن العام الجاري هو الأول في تطبيق نظام الفصول الثلاثة، لكن القبول سيكون لمرة واحدة.