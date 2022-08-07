الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
متحدث جامعة الإمام محمد: الأربعاء المقبل موعد تسجيل القبول الإلحاقي وسيتم استبعاد هؤلاء (فيديو)
نتيجة الأمطار.. وفاة 3 أشقاء غرقًا في مستنقع مائي في وادي الأحسبة بالقنفذة (فيديو)
مسؤول فلسطيني: هدنة غزة ستبدأ الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي
وزارة الصناعة: 39% من استثمارات القطاع الصناعي برؤوس أموال أجنبية أو مشتركة
جامعة جازان تعلن موعد القبول في برامج الدبلومات “المدفوعة”
تسجيل 12 حالة وفاة إثر تفشي الكوليرا في شمال أفغانستان

أحدث الأخبار

متحدث جامعة الإمام محمد: الأربعاء المقبل موعد تسجيل القبول الإلحاقي وسيتم استبعاد هؤلاء (فيديو)

متحدث جامعة الإمام محمد: الأربعاء المقبل موعد تسجيل القبول الإلحاقي وسيتم استبعاد هؤلاء (فيديو)
٠٤:٥٧:٢٢ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. غنام المريخي، إن القبول الإلحاقي في الجامعة عن طريق بوابة خاصة، ويبدأ التسجيل يوم الأربعاء المقبل، لملء المقاعد في حال انسحاب بعض الطلبة المقبولين.

وكشف المريخي، في مداخلة بثتها قناة “الإخبارية”، أن إعلان نتائج القبول للطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود، يكون يوم 27 من شهر أغسطس الجاري.

وأفاد المتحدث باسم الجامعة أنه جرى زيادة أعداد مقاعد قبول الطلاب، في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم التطبيقي بجامعة الإمام.

وأوضح المريخي أن هناك بعض الطلاب يعدلون من رغباتهم، أو ينتقلون إلى التقديم في جامعات أخرى، وعليه تكون بعض الأماكن شاغرة.

وانتهى القبول الموحد للطلاب والطالبات على بوابتي القبول الموحد، وذلك يوم الخميس الماضي، كما انتهى اليوم الأحد ظهرًا موعد الموافقة على القبول عبر بوابتي القبول الإلكتروني الموحد.

ووفق المتحدث باسم الجامعة، سيتم استبعاد الطلاب المرشحين للقبول ولم يؤكدوا قبولهم، وهناك توجيهات للعمل بالحدود القصوى على زيادة نسبة القبول بالجامعات وملء الشواغر من المقاعد الدراسية المتاحة.

وقال المريخي إنه سيوزع قبول الطلبة على الثلاثة الفصول لزيادة أعداد المقبولين في الجامعة، موضحًا أن العام الجاري هو الأول في تطبيق نظام الفصول الثلاثة، لكن القبول سيكون لمرة واحدة.

الكلمات الدلالية:
إعلان نتائج القبول البكالوريوس والدبلوم التطبيقي القبول الإلحاقي جامعة الإمام محمد

مواد ذات صلة

المزيد
«جمعية البر» تؤهل شباب مكة للزواج وتمنحهم 10 آلاف ريال

«جمعية البر» تؤهل شباب مكة للزواج وتمنحهم 10 آلاف ريال

منذ 7 سنوات
قيادة قوات أمن الحج: جاهزون لخدمة حجاج بيت الله الحرام

قيادة قوات أمن الحج: جاهزون لخدمة حجاج بيت الله الحرام

منذ 6 سنوات
السديس: توسيع الاختلاف والتحزّب تقطيع لجسد الأمة الواحد

السديس: توسيع الاختلاف والتحزّب تقطيع لجسد الأمة الواحد

منذ 7 سنوات
جازان.. مقتل طفل عمره 9 أعوام بـ11 طعنة.. والأمن يحقق لكشف غموض الحادث

جازان.. مقتل طفل عمره 9 أعوام بـ11 طعنة.. والأمن يحقق لكشف غموض الحادث

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *