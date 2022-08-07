تجدد قصف الاحتلال على قطاع غزة وإصابة 275 فلسطينيًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن تجدد قصف طيران الاحتلال على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، سقوط ما لا يقل عن 32 شهيدًا بينهم 6 أطفال و4 سيدات و275 إصابة منذ بدء التصعيد الصهيوني على القطاع.

وأضافت أن 48 ساعة تفصلها عن توقف الخدمات الصحية بعد انقطاع الكهرباء واستنزاف الوقود بمولدات المستشفيات، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الوقود لمستشفيات قطاع غزة.

كما اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، وسط مواجهات واشتعال الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكشفت محافظة القدس، أن 26 فوجًا من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ليرتفع عدد المقتحمين إلى 1351 منذ الصباح.

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فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي وخاصة واشنطن بالتدخل فورًا لوقف العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان، مؤكدة أن العدوان في غزة والقدس وجنين تجاوز الخطوط الحمراء ودفع بالأمور نحو التصعيد.

فيما أدانت المملكة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدة أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.