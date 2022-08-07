الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. سفارة المملكة تنقل مواطنًا بطائرة إخلاء طبي من تايلند
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عاجل.. سفارة المملكة تنقل مواطنًا بطائرة إخلاء طبي من تايلند

عاجل.. سفارة المملكة تنقل مواطنًا بطائرة إخلاء طبي من تايلند
٠٢:١٣:٢١ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك، أنه تم نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من تايلند إلى المملكة.

وأوضحت، في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنه تم نقل المواطن بعد تعرضه لإصابة في إحدى الأسواق التجارية في مدينة بوكت.

وأضافت أنه بإشراف ومتابعة من وزارة الخارجية ممثلةً بالسفارة في بانكوك، جرى صباح اليوم نقل المواطن عبد العزيز الحازمي بطائرة إخلاء طبي، من مملكة تايلند إلى المملكة، بعد تعرضه لإصابة في أحد الأسواق التجارية في مدينة بوكت، متمنية له الشفاء العاجل.

ونشرت على حسابها بيانًا كان نصه: “بإشراف ومتابعة من وزارة الخارجية ممثلةً بالسفارة في بانكوك، جرى صباح اليوم نقل المواطن عبدالعزيز الحازمي بطائرة اخلاء طبي، من مملكة تايلند إلى المملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لإصابة في أحد الأسواق التجارية في مدينة بوكت، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل”.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة أن السلطات التايلندية قررت ابتداء من تاريخ 9 يوليو 2022 السماح للسعوديين بالدخول إلى مملكة تايلند دون الحصول على تأشيرة لمدة 30 يومًا.

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بانكوك تايلاند سفارة المملكة طائرة إخلاء طبي نقل مواطن

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