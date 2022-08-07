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تقرير دولي: اقتصاد المملكة يتجاوز التريليون دولار هذا العام

تقرير دولي: اقتصاد المملكة يتجاوز التريليون دولار هذا العام
٠٢:١٦:٠٠ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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توقعت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” الاقتصادية الدولية، أن يتجاوز اقتصاد المملكة التريليون دولار، وذلك للمرة الأولى هذا العام.

وأوضحت في تقرير لها، أن نمو الناتج المحلي السعودي سيصل إلى 7.5% في 2022، علمًا بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون النمو في حدود 7.6%.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة المالية الأرقام الفعلية للميزانية في الربع الثاني من العام الحالي، والتي كشفت تحقيق إيرادات تجاوزت 370.3 مليار ريال، شملت إيرادات نفطية بأكثر من 250 مليار ريال، مؤكدة أن الميزانية حققت فائضًا يقارب 78 مليار ريال في الربع الثاني، مستفيدة من قفزة الإيرادات النفطية بنسبة تقارب 90%، حسب “العربية”.

وأكدت أن الفائض في الأشهر الستة الأولى من هذا العام تجاوز 135 مليار ريال، بينما كانت الميزانية التقديرية تتوقع فائضًا بـ 90 مليار ريال في السنة الجارية بأكملها.

فيما أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، قد نما بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

يذكر أنه من بين أهداف “رؤية 2030″، أن تصبح المملكة من بين أكبر 15 اقتصادًا عالميًا في 2030، مع تسجل ناتج محلي متوقع بـ 1.7 تريليون دولار.

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الكلمات الدلالية:
اقتصاد المملكة رؤية المملكة هيئة الإحصاء وزارة المالية

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