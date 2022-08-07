الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسواق بيع الأسماك بالمنطقة الشرقية تشهد وفرة صيد الروبيان
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أسواق بيع الأسماك بالمنطقة الشرقية تشهد وفرة صيد الروبيان

أسواق بيع الأسماك بالمنطقة الشرقية تشهد وفرة صيد الروبيان
٠١:٢٥:٥٢ م، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

شهدت أسواق بيع الأسماك في المنطقة الشرقية وفرة في صيد الروبيان للموسم الجاري 2022م، الذي يستمر لمدة ستة أشهر وينتهي بتاريخ 31 يناير 2023م، وذلك بعد عودة مراكب الصيد الكبيرة “اللنشات” إلى كل من فرضة الجبيل والقطيف ودارين.

وتمايزت أسعار الروبيان بحسب الحجم واللون حيث وصل سعر المن الواحد “16 كيلو” للروبيان الحجم الصغير إلى 250 ريالاً، في حين وصل سعر الحجم الكبير إلى 550 ريالًا للمن الواحد.

وأوضح بائع الأسماك والروبيان في السوق المركزي بمحافظة القطيف عبدالله الغزوي أن موسم صيد الروبيان يمثل فرصة كبيرة للبائعين والمتسوقين نظرًا لما يتمتع به هذا الموسم من دخول العديد من مراكب الصيد والعاملين الذين تواجدوا في المنطقة وذلك بالمقارنة مع العامين السابقين بسبب جائحة كورونا.

من جانبه، بين صائد الأسماك والروبيان علي عبدالكريم أن الخليج العربي من شمال محافظة الجبيل إلى سواحل محافظة سلوى يمتاز بالعديد من مباحر الصيد التي تحوي أنواع مختلفة من الروبيان التي يتباين فيها الحجم واللون بحسب مكان الصيد وعمق المبحر الذي تعيش فيه ونوع العشب الذي يتغذى عليه.

مؤكدًا أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنع صيد الروبيان ستة أشهر من كل عام يعطي فرصة للروبيان للتكاثر والاستدامة والمحافظة عليه للأجيال القادمة.

يذكر أن موسم الروبيان 2020م شهد إنتاج 13.810 أطنان، كما وصل إنتاج الروبيان للموسم الماضي 2021م في مختلف سواحل الخليج العربي 15.567 طنًا بزيادة نمو تبلغ 1757 طنًا.

الكلمات الدلالية:
الثروة السمكية صائدو الأسماك موسم الروبيان وزارة البيئة والمياه والزراعة

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