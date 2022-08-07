مفاجأة.. ارتفاع الحرارة يؤدي للوفاة في هذه الحالة

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شددت استشاري طب أسرة ومدير الخدمات الطبية د. أمل الشمري، على خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس، محذرة من أن ارتفاع درجة الحرارة قد يسبب الوفاة.

وفي لقاء بثته قناة “الإخبارية”، قالت الشمري إن التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة تسبب الإجهاد الحراري وتؤدي إلى الوفاة، موضحة أن الإجهاد الحراري قد وصل إلى ما يسمى بـ”الإغماء الحراري”، وتكون مشكلة كبيرة على الجسم.

وأفادت استشاري طب الأسرة أن الأعراض العامة للإجهاد الحراري هي الشعور بالإعياء، والصداع، وقد تنتقل إلى مرحلة أخطر – لا قدر الله – ويجب أن يتم نقل الشخص المصاب إلى مكان ظليل، مع إعطائه الكثير من السوائل، وكذلك محاولة تبريد الجسم بالثلج والماء البارد.

وفي حالة الإغماء الحراري، يجب أن يتم نقل المريض فورًا إلى الطوارئ، لأن الحالة تؤثر على انتظام ضربات القلب، وكذلك الكبد، وباقي أعضاء الجسم الحيوية.