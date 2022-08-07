ثغرة أمنية في تويتر تعرّض ملايين الحسابات للاختراق

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أعلن موقع التغريدات القصيرة “تويتر” أنه تمكن من إصلاح ثغرة أمنية سمحت للقراصنة بالتهديد بتجميع معلومات خاصة بنحو 5.4 مليون حساب على المنصة.

وأوضح – حسب صحيفة “البيان” – أن الثغرة الأمنية عرّضت حسابات الملايين للبيع على منتدى معروف للجرائم المعلوماتية، حيث إنها تتيح لأي شخص استخدام أي رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لأي مستخدم، ومعرفة ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني مرتبطًا بحساب موجود على الموقع، مع احتمال تعريض هوية صاحب الحساب ومعلوماته الشخصية لخطر القرصنة.

وأضاف أنه إذا أدخل شخص ما عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول إلى أنظمة تويتر، فإن هذه الأنظمة تقول ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني مرتبطًا بحساب على المنصة.

وأكد “تويتر”، أنه تم إصلاح هذه الثغرة منذ يناير الماضي، أي بعد ستة أشهر من اكتشاف الثغرة لأول مرة، على يد باحث متخصص في أمن البيانات والذي حصل على مكافأة قيمتها 6000 دولار.

وأشار على أن هذه الثغرة تمثل تهديدًا خطيرًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات سرية أو بأسماء مستعارة على تويتر، وأنه يمكن استخدامها لإنشاء قاعدة بيانات أو تعداد جزء كبير من قاعدة المستخدمين.