الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. الصين تُعلن انتهاء أوسع مناورات عسكرية حول تايوان
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عاجل.. الصين تُعلن انتهاء أوسع مناورات عسكرية حول تايوان

عاجل.. الصين تُعلن انتهاء أوسع مناورات عسكرية حول تايوان
١١:٤٨:٠٨ ص، الأحد، ٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات في الصين، اليوم، انتهاء أوسع مناورات عسكرية تنفّذها حول جزيرة تايوان، وذلك ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الصينية، أن أوسع مناورات عسكرية في تاريخ الجيش الصيني، تنتهي اليوم، بعدما حشدت لها طائرات وسفنًا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.

وأضافت أنه يفترض أن تنتهي هذه التدريبات عند ظهر الأحد، حتّى في حال أعلنت الصين أنها ستنظم مناورات جديدة بـ”الذخيرة الحيّة” حتى الخامس عشر من أغسطس في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

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في الوقت نفسه، ردت تايوان بمناورات عسكرية للبحرية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانج السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان.

وحسب وكالة “فرانس برس”، تسببت زيارة بيلوسي التي تتولى ثالث أعلى منصب في الولايات المتحدة سخط الصين، التي ردّت على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، لاسيما في مجال التغير المناخي والدفاع.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع التايوانية أن ما لا يقل عن 49 مقاتلة صينية اخترقت أجواءها، مؤكدة أن 68 طائرة و13 سفينة تابعة للجيش الصيني تواصل القيام بأنشطة حول مضيق تايوان، مشيرة إلى أن تحركات السفن والطائرات الحربية الصينية حول مضيق تايوان تقوّض الوضع القائم في المضيق.

الكلمات الدلالية:
البحر الأصفر الصين تايوان مناورات عسكرية نانسي بيلوسي

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